Москва, 10 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Преображение Сибири должно стать флагманским проектом России, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

SimonBoschmann Сибирь

«Преображение Сибири должно стать флагманским проектом нашего государства, и заявление Шойгу звучит для меня очень символично. Очень надеюсь, что в третьем десятилетии нового века Сибирь начнет превращаться в нашу Скандинавию», — рассуждает Горелкин в ТГ-канале.

Парламентарий отметил, что предложивший идею развития Сибири глава Минобороны Сергей Шойгу по рождению, и по духу настоящий сибиряк, и «цель его недавнего заявления о строительстве новых городов в Сибири не популистская, а очень символичная».

«Здесь суровые условия жизни: пробовали играть зимой в футбол? Ноги просто костенеют, несмотря на три пары носков и активное движение по полю. Чем удерживать людей в таких суровых условиях? Мы видим, как это делают в Скандинавии. Высокие зарплаты, качественная социальная, транспортная, образовательная инфраструктура», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири нужно создать пять крупных промышленных и научных центров — городов с населением до 1 млн человек. Также министр считает актуальным перенос столицы из Москвы в Сибирь.