Москва, 10 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Подготовительные работы к установке пускового стола для ракеты-носителя «Ангара» начались на космодроме «Восточный». Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в государственную корпорацию Роскосмос).

Roscosmos.ru Ракета-носитель «Ангара»

«Работы по монтажу составных частей пускового стола стартовали в декабре 2020 года с монтажа металлооблицовки газохода, а в июле 2021 года смонтированы опорные балки пускового стола», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом ранее госкорпорация Роскосмос сообщила в своем Телеграм-канале, что на космодроме «Восточный» продолжаются работы по металлооблицовке газохода, а также по монтажу баллонов высокого давления, технологических трубопроводов и обивки резервуаров.

Отметим, окончание строительства второй очереди на космодроме «Восточный» запланировано на конец 2022 года, а первый пуск новой российской ракеты-носителя «Ангара» — на 2023 год.