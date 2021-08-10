Белград, , 13:52 — REGNUM Сербско-израильские отношения нужно развивать с учетом «исторической близости сербского и еврейского народов», которые сильно пострадали во время Второй мировой войны. Такое мнение высказали в телефонном разговоре 10 августа президенты Сербии и Израиля Александр Вучич и Ицхак Герцог.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Президенты высказали намерение наладить более регулярные двухсторонние контакты между Израилем и Сербией, во время которых стороны будут обсуждать темы, представляющие общий интерес, сообщил телеканал РТС.

Собеседники отметили, что сербско-израильское экономическое сотрудничество постоянно развивается — Израиль является одним из главных инвесторов в сербскую экономику, при этом в основном в сферу транспорта и строительства жилья.

Вучич и Герцог согласились, что существуют возможности для расширения торгового оборота. Дополнительным импульсом в этом направлении могло бы стать открытые представительства торговой палаты Сербии в Израиле. Двое лидеров также высказали заинтересованность в развитии сотрудничества в военно-экономической сфере, в области энергетики, культуры, образования и спорта.

Напомним, что ранее Израиль признал независимость Косово. Тель-Авив объяснил это необходимостью выполнения Вашингтонского соглашения, которое представителями Белграда и Приштины было подписано в сентябре 2020 года в присутствии экс-президента США Дональда Трампа.