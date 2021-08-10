Луганск, , 13:48 — REGNUM На территории Луганской Народной Республики находятся более десяти массовых захоронений жителей, погибших в результате действий боевиков Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом 10 августа заявила руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений Анна Сорока.

ВСУ Svoboda24.ru

«В настоящий момент мы располагаем сведениями о более чем десяти массовых захоронениях и огромном количестве единичных захоронений неустановленных лиц. Это все жертвы украинской агрессии», — сказала Сорока на брифинге в Луганске.

Она добавила, что останки людей, погибших в результате обстрелов в период активных боевых действий в Донбассе, «лежали просто на улицах», около 180 человек не были даже опознаны.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине началась в 2014 году по приказу из Киева, однако украинские власти, пытаясь избежать ответственности, стремятся бездоказательно представить Россию как сторону данного конфликта — неким «агрессором», который внезапно «напал» на Украину.

В действительности Россия является не участницей конфликта, а одной из стран, способствующих прекращению войны в Донбассе, помогающих Украине выполнить Минские соглашения.

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