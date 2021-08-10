Рига, , 13:47 — REGNUM Нарушителей латвийско-белорусской границы следует вытеснять или выдворять обратно в Белоруссию, невзирая на их просьбы. Об этом представители националистических партий Латвии заявили в социальной сети Twitter.

Так, депутат парламента Латвии от партии «Национальное объединение» Янис Иесалниекс заявил, что пограничникам страны во взаимодействии с военными следует применять тактику вытеснения, которая, по его словам, оказалась эффективной в Литве — там за три дня не задержан ни один нарушитель.

Он также поддержал предложение МВД страны объявить чрезвычайную ситуацию в приграничных регионах.

Его коллега по парламенту, представитель «Новой консервативной партии» Кришьянис Фелдманс считает, что мигрантов нужно задерживать на границе и выдворять обратно. В связи с обострением ситуации на латвийско-белоруской границе его вызвала в парламент начальника Погранохраны Гунтиса Пуятса. По словам Фелдманса, депутаты Новой консервативной партии готовы поддержать ведомство в борьбе с нелегальной миграцией.

По сообщениям латвийских СМИ, в прошедшие выходные (7−8 августа) резко обострилась обстановка на сухопутной границе: если 7 августа на границе с Белоруссией было поймано 39 нелегалов, то 8 августа — 35, а в понедельник, 9 августа, уже 140. В общей сложности с 6 августа задержано 278 мигрантов.