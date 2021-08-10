Москва, 10 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Москве со старта программы реновации начали расселять 300 домов, сообщил 10 августа вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Кайсин Сергей ИА Красная весна Реновация

По его словам, со старта программы расселяют 300 домов, из них 56 уже снесли.

«Сейчас на этапах проектирования и строительства находятся более 300 домов площадью 5,3 млн кв. метров», — приводят слова Бочкарёва в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.

При этом сдали в эксплуатацию в рамках программы 135 новых домов, 108 из которых уже переданы под заселение.