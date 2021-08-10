Рига, , 13:45 — REGNUM Из-за быстрого роста нелегальной миграции с территории Белоруссии и рисков распространения коронавируса COVID-19 Государственная пограничная охрана Латвии экстренно готовит развертывание палаточных лагерей. Об этом местному гостелевидению LTV заявил глава ведомства Гунтис Пуятс.

Он заявил, что возможности Центра размещения иностранных граждан исчерпаны. В случае объявления правительством страны чрезвычайной ситуации она будет введена на части территории приграничных с Белоруссией Аугшдаугавского и Краславского краев, а полномочия Государственной пограничной охраны будут расширены, отметил Пуятс.

«От решения правительства будет зависеть, какие права и полномочия будут предоставлены пограничной охране», — заявил он.

Глава погранохраны Латвии заявил, что палаточные лагеря могут быть развернуты на объектах, принадлежащих местным самоуправлениям. Например, в пока пустующих школах, а также на объектах инфраструктуры Национальных вооруженных сил. По словам Пуятса, палатками надо заниматься прямо сейчас, так как ситуация на границе резко меняется в худшую сторону.

По сообщениям латвийских СМИ, в прошедшие выходные (7−8 августа) резко обострилась обстановка на сухопутной границе: если 7 августа на границе с Белоруссией было поймано 39 нелегалов, то 8 августа — 35, а в понедельник, 9 августа, уже 140. В общей сложности с 6 августа задержали 278 мигрантов.