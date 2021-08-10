Москва, 10 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Сегодня, 10 августа, цены на нефть с открытия торгов демонстрируют положительную динамику, прибавляя 1,5% и возвращаясь к важнейшему уровню в $70,00 за баррель Brent для ретеста, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик компании Esperio Лев Кравец.

Greenday.ie Нефть

«После резкого ухудшения конъюнктуры нефтяного рынка 9 августа, когда цены на этот товар упали сразу на 4,1%, слабость нефти стала очевидна.

Вспышки нового штамма COVID-19 «Дельта» в Азии, ставящие под сомнение прогнозы по росту спроса на энергоносители, на которые и ориентировались в ОПЕК+, когда договаривались о расширении объема добычи на 2,0 млн. б/c с августа по декабрь 2021 года, меняют понимание рынка о справедливой стоимости нефти.

В текущей ситуации это уже никак не $70,00+ за баррель Brent, это лишь $60,00+. Поэтому нефть отчаянно сопротивляется проходить этот важный круглый уровень в $70,00 за баррель, надеясь на то, что ухудшение эпидемиологической обстановки в Азии скоро завершится.

Сложно сказать удастся ли ценам удержаться, все-таки это уже второй «заход» ниже $70,00 за баррель Brent.

Поэтому инвесторы будут очень внимательно следить за этим уровнем и, если закрепиться выше него в ближайшие дни не получится падение цен продолжится», считает эксперт.

Читайте также: Котировки нефти Brent упали на 3,82%, откатившись до $68