Москва, , 13:47 — REGNUM Ангела Меркель может еще раз посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным до того, как покинет пост канцлера Германии. Такую возможность не исключил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, это может произойти в рамках посещения Меркель ряда стран Восточной Европы.

«Я надеюсь, что Ангела Меркель поедет прощаться и с Путиным в Москву после Киева. Но об этом еще ничего не известно», — сказал Рар.

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