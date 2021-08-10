В Германии не исключили прощальной встречи Путина и Меркель
Москва, 10 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Ангела Меркель может еще раз посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным до того, как покинет пост канцлера Германии. Такую возможность не исключил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Иван Шилов ИА REGNUM
Меркель
По его словам, это может произойти в рамках посещения Меркель ряда стран Восточной Европы.
«Я надеюсь, что Ангела Меркель поедет прощаться и с Путиным в Москву после Киева. Но об этом еще ничего не известно», — сказал Рар.