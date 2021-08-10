Москва, 10 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Ангела Меркель может еще раз посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным до того, как покинет пост канцлера Германии. Такую возможность не исключил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

По его словам, это может произойти в рамках посещения Меркель ряда стран Восточной Европы.

«Я надеюсь, что Ангела Меркель поедет прощаться и с Путиным в Москву после Киева. Но об этом еще ничего не известно», — сказал Рар.