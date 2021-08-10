Рига, , 13:43 — REGNUM Решение о закрытии единственного государственного телеканала Латвии на русском языке LTV7 является ошибочным, нельзя отдавать местных русских «в руки России». Об этом председатель Совета по общественным электронным СМИ страны (SEPLP) Янис Сикснис заявил местному «Радио 4».

«Я с этим решением совершенно не согласен. Надо считаться с тем, что, не пытаясь обращаться к этой аудитории, мы потеряем этих людей, отдав её чужой, враждебной и агрессивной по отношению к Латвии, власти», — заявил он.

По мнению Сиксниса, латышским медиа нужно как можно больше обращаться напрямую к русскоязычному населению «Это мой аргумент, почему латвийские СМИ — общественные и по мере возможности коммерческие — должны производить как можно больше качественного содержания на русском языке. О Латвии, о европейских демократических ценностях».

Совет по общественным электронным СМИ начал работу 4 августа нынешнего года: он будет следить за работой национального телевидения и радио вместо Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), который впредь будет заниматься только коммерческими масс-медиа.

Создание новой структуры предусмотрено отдельным законом, принятым парламентом Латвии в ноябре 2020 года. Закон также предусматривает перенос Русского вещания с телеканала LTV7 в режим интернет-трансляции.