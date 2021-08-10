Омск, 10 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки скончались семь пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в областном минздраве.

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За весь период пандемии в Омской области умерли 1794 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 августа в регионе выявлено 65 109 носителей коронавируса. Общее число выздоровевших — 47 272 человека.