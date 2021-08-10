Чебоксары, , 13:43 — REGNUM В Чувашии биться за мандаты на выборах в региональный парламент будут кандидаты от десяти партий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

По данным ведомства, на выборах депутатов Госсовета по партийным спискам зарегистрированы 472 кандидата, по одномандатным округам за депутатское кресло будут биться 107 претендентов. Среди них — представители десяти политических партий.

«Конкуренция за мандаты серьёзная», — заявляет председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков.

Отметим, что на выборах в Госсовет Чувашии зарегистрированы кандидаты от следующих партий: «Единая Россия», «Гражданская платформа», «Зелёные», ЛДПР, «Коммунисты России», КПРФ, «Новые люди», «Партия пенсионеров за справедливость», «Родина» и «Справедливая Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госсовет Чувашии проходят по смешанной системе: половина депутатов избирается по партийным спискам (пропорциональная система), половины — по одномандатным округам (мажоритарная система). Всего в региональном парламенте будет замещено 44 мандата.