Чебоксары, 10 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Чувашии биться за мандаты на выборах в региональный парламент будут кандидаты от десяти партий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

По данным ведомства, на выборах депутатов Госсовета по партийным спискам зарегистрированы 472 кандидата, по одномандатным округам за депутатское кресло будут биться 107 претендентов. Среди них — представители десяти политических партий.

«Конкуренция за мандаты серьёзная», — заявляет председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков.

Отметим, что на выборах в Госсовет Чувашии зарегистрированы кандидаты от следующих партий: «Единая Россия», «Гражданская платформа», «Зелёные», ЛДПР, «Коммунисты России», КПРФ, «Новые люди», «Партия пенсионеров за справедливость», «Родина» и «Справедливая Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госсовет Чувашии проходят по смешанной системе: половина депутатов избирается по партийным спискам (пропорциональная система), половины — по одномандатным округам (мажоритарная система). Всего в региональном парламенте будет замещено 44 мандата.