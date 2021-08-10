Таллин, , 13:42 — REGNUM Центры киберразведки, действующие под контролем НАТО в Таллине и Риге, уже долгие годы ведут антироссийскую деятельность, и руководство России знает об этом. Как заявил доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в интервью riafan.ru, это доказывает последнее заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

По словам Шойгу, центры стратегической пропаганды НАТО расположены в Польше и прибалтийских государствах, их ключевая задача — мониторинг социально-политической обстановки внутри России, вербовка россиян, готовых заниматься подрывом государственных устоев, и планирование информационных операций для дестабилизации обстановки внутри страны.

«В Риге создан центр стратегической пропаганды. Нечто подобное создано и в Таллине, и в Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», — отметил российский министр обороны.

По словам Межевича, характерно, что глава военного ведомства РФ впервые публично обратил внимание на подобные структуры. Это означает, что Россия рассматривает такие объекты не как гражданскую структуру, а как военные организации.

«Хотя в их названиях упоминаются слова «безопасность», «защита», «оборона» и так далее, по сути, речь идет о структурах наступательного характера. Ими планируются акции против инфраструктуры России на северо-западном направлении, а также против Белоруссии», — сообщил Межевич.

По его мнению, заявление Шойгу может означать лишь одно — понимание Россией этой проблемы и готовность ее решать.

«Если подобные структуры есть у наших оппонентов, значит, такие структуры должны быть и у нас. У нас должно быть как минимум равное количество центров, занимающихся защитой российской территории, российской инфраструктуры, российских граждан и наших друзей-союзников белорусов», — считает Межевич.