Москва, , 13:41 — REGNUM Бюрократию российско-белорусского Союзного государства давно и по делу критикуют, в том числе и за неспособность решить проблему отмены роуминга между двумя частями этого интеграционного объединения. Евросоюз отменил роуминг почти пять лет назад. В ходе состоявшегося 9 августа заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства чиновники из Москвы и Минска вновь заявили: роуминг останется.

«В ходе заседания достигнута договоренность об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Белоруссии и России с 1 сентября 2021 г. на постоянной основе», — сказано в официальном сообщении посольства Белоруссии в России, оперативно опубликованном 10 августа.

Мероприятие прошло под председательством белорусского посла с полномочиями вице-премьера Владимира Семашко, известного по провалам проектов союзной промышленной интеграции. В последние годы чиновник курирует переговоры по поставкам российских углеводородов в Белоруссию, отказывающуюся от реализации подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства.

Посольство сообщило, что ходе видеоконференции 9 августа чиновники обсудили также «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая условия поставок белорусского лифтового оборудования, доступа радиоэлектронной продукции к государственным (муниципальным) закупкам в России, создания единой системы определения уровня локализации автомобильной и специализированной техники, производимой в Белоруссии и России, снятие ограничений на поставки щебня гранитного».

Среди прочих обсуждённых тем отмечены порядок признания электронной цифровой подписи в электронном документе и обеспечения юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в рамках Союзного государства, о двустороннем сотрудничестве в сфере микроэлектроники и условиях применения электронной компонентной базы белорусского производства в России, о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19.