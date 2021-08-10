Киев, 10 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. На Украине по состоянию на начало августа от коронавируса вакцинированы в среднем около 35% педагогов.

ИА REGNUM Педагоги

Об этом сообщил в эфире телевидения 10 августа министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

При этом чиновник подчеркнул, что отличия по разным областям «критические» — например, в Киевской области вакцинированы 90% педагогов, в Житомирской и Львовской — порядка 55−60%, а в Волынской — менее 10%.

Ранее в правительстве Украины заявили, что в случае выхода региона из «зеленой» зоны эпидемической опасности в конкретном образовательном учреждении должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы оно продолжило полноценную работу, а не переходило на дистанционный режим.

ИА REGNUM напоминает, что массовую вакцинацию всех педагогов — специалистов, работающих в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, вузах и профтехучилищах — на Украине начали ещё 24 мая. Педагогов прививали вакциной Pfizer, которую Украина получает по программе COVAX. В июне в правительстве Украины не исключали введения принудительной вакцинации этой категории госслужащих, но в итоге соответствующие решения приняты не были.