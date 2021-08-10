Самара, 10 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Гранаты образца 1914 года уничтожили сотрудники ОМОН Росгвардии в Самаре. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Sergeev Pavel Ручные гранаты

Сообщается, что стражи порядка получили информацию о том, что во время ремонта в квартире дома по улице Фрунзе, были найдены предметы, похожие на гранаты.

Прибыв на место происшествия, специалисты сделали вывод, что найденные предметы являются шомпольными гранатами Зеленского образца 1914 года выпуска.

«Соблюдая все необходимые меры безопасности, взрывотехники ОМОН Росгвардии транспортировали находки на войсковой полигон, где они и были уничтожены», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с Самарской области уничтожили 23 авиабомбы.