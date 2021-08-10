Коми, 22 июля, 2009, 16:35 — ИА Регнум. В Коми в первом полугодии 2009 года зарегистрировано 949 случаев кишечных инфекций с установленной причиной заболевания, что на 8,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ИА КОМИИНФОРМ сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Коми Ромэн Галимов . По его словам, с начала года зарегистрировано всего 17 случаев дизентерии, что два раза ниже, чем в первом полугодии 2008 года. На 36% снизился уровень заболеваемости сальмонеллезом. Стабилизировалась ситуация и по ротавирусным инфекциям.

Отмечается незначительный рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями с неустановленной причиной заболевания: 1890 случаев или на 23% выше, чем в январе-июне 2008 года.