Тбилиси, 10 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Четвертая волна пандемии, которая идёт в Грузии в настоящее время, гораздо тяжелей третьей, прошедшей в ноябре и декабре 2020 года. Об этом 10 августа на брифинге сообщила глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы относительно легко прошли третью волну, но четвёртая волна намного тяжелее и трудней. Это было ожидаемо, поскольку мы наблюдали в других странах, как быстро распространяется штамм «Дельта», — сказала Тикарадзе.

Она сообщила, что количество вызовов бригад выросло на 50% за последнее время. Ранее в минздраве Грузии сообщили, что в ковидных госпиталях почти не осталось свободных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Грузии сообщили о 5697 выявленных носителях коронавируса за последние сутки. Это стало абсолютным «рекордом» для страны за всё время пандемии.