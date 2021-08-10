Пенза, 10 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Пензенском государственном университете введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции сотрудников и студентов. Соответствующие приказы подписал ректор вуза Александр Гуляков.

WikiImages Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Согласно документу, работникам университета, в том числе осуществляющим деятельность по совместительству, необходимо пройти вакцинацию от COVID-19 до 23 августа и предоставить сертификат о профпрививке либо медсправку о перенесенном заболевании. Также принимается медотвод от вакцинации.

Студентов мединститута, начиная с третьего курса, обязали пройти вакцинацию от коронавируса до 25 августа, с предоставлением соответствующих сертификатов и справок.

По непривитым студентам будет приниматься решение о переводе их на дистанционный формат обучения. Для обучающихся, прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом в течение последних 6 месяцев, рекомендовано организовать обучение без перевода на дистанционный формат, а также без ограничения доступа в учебные корпуса.

ИА REGNUM ранее сообщало, вакцинированным и не привившимся от коронавирусной инфекции студентам российских вузов необходимо обеспечить равные права, заявил 10 августа в эфире телеканала «Россия 24» глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Читайте также: В Минобрнауки РФ потребовали не ущемлять в правах непривитых студентов

Читайте также: В Пензенской области за сутки выявили 239 носителей коронавируса