Иваново, 10 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. III Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский-FEST» открылся в Кинешме Ивановской области 9 августа, сообщили в пресс-службе облправительства. Фестиваль проводится со зрителями, а его участниками в этом году стали 17 театральных коллективов из регионов России, а также Армении, Беларуси, Албании, Норвегии и других стран.

Пресс-служба правительства Ивановской области. Фото Дмитрий Рыжаков III Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский-FEST» открылся в Кинешме

«Сейчас очень тяжелое время, связанное с эпидемией, тем не менее я рад, что мы все вместе можем наслаждаться этим фестивалем», — отметил на открытии фестиваля член жюри, режиссер, актер, театральный критик Донг Хи Чан (Южная Корея).

Перед спектаклем на сцене театра показали лазерное шоу, посвящённое фестивалю. Спектаклем-открытием «Островский-FEST» в этом году стала работа театральной группы «Подтекст» из Москвы — постановка «Апология абсурда». Спектавлем закрытия фестиваля станет моноспектакль Сергея Безрукова «И жизнь, и театр, и кино».

Жюри фестиваля возглавил театровед, заведующий литературным отделом театра им. Камала (Казань) Нияз Игламов. Также в состав жюри вошли театровед, театральный критик, экс-председатель экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая маска», педагог ГИТИСа Александр Вислов; режиссёр, педагог, почётный работник культуры Москвы, руководитель московского театра «Выпускники-Щукинцы», доцент театрального института им. Бориса Щукина Вячеслав Терещенко; режиссер, актер, театральный критик, арт-директор Международного музыкального театрального фестиваля Донг Хи Чан. Завершит работу III Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский-FEST» 15 августа.