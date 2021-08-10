Санкт-Петербург, 10 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. За десять лет существования комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга предотвратил 26 нагонных наводнений, защитив город и его жителей от морской стихии. Об этом 10 августа рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации Дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга Минстроя России Игорь Полищук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Панорама с КЗС Петербурга

По его словам, 12 августа исполняется 10 лет с начала эксплуатации Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. За это время КЗС предотвратил 26 нагонных наводнений, защитив город и его жителей от морской стихии. Самые опасные наводнения были предотвращены в 2011, 2013 и 2015 годах.

Так, в декабре 2011 года из-за шторма «Святой Патрик» уровень воды поднялся до 2 метром 94 см. Если бы не КЗС, то дошло бы до уровня «катастрофического наводнения с отметкой почти выше трех метров», пояснил Полищук. В 2013 году, когда к городу подошел ураган «Святой Иуда» и поднял уровень воды до 2 метра 67 см, также благодаря КЗС удалось избежать разрушительных последствий.

Еще одно опасное наводнение также могло произойти в 2015 году. Тогда шторм «Десмонд» с «тремя пиками» поднял уровень воды и закрыл створы дамбы на рекордный 41 час. Вообще в 2015 году КЗС семь раз выходил на защиту Северной столицы от наводнений и повторил этот подвиг по числу предупреждений в 2020 году.

В свою очередь главный инженер проекта Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга Сергей Кураев, заметил, что суммарный ущерб, который комплекс предотвратил, больше чем стоимость строительства КЗС.

«По самым скромным подсчетам предотвращенный ущерб составил 123 млрд рублей», — добавил в свою очередь Игорь Полищук.

Заметим, что проектный срок эксплуатации дамбы Петербурга рассчитан на 100 лет, но с условием выполнения всех регламентов и ежедневного технического обслуживания. В состав Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений входит 11 каменно-земляных дамб, шесть водопропускных сооружений, два судопропускных сооружения, скоростная автомагистраль с двумя развязками и семи мостами, а также автомобильный тоннель.