Вильнюс, 10 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Митинг против намерения литовских властей ограничить права не прошедших вакцинацию от COVID-19 состоялся около здания литовского Сейма (парламента) в Вильнюсе. Об этом 10 августа сообщает Delfi.

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Участники протестного мероприятия держали в руках плакаты с надписями: «Нет — гетто непривитых», «Правительство (премьер-министра Литвы Ингриды) Шимоните вон» и «Вернем свое государство».

При этом, по данным комиссариата полиции Вильнюсского уезда, в протестной акции приняли участие около 4,5 тыс. человек.

«Организаторам было выдано разрешение на проведение акции с участием 5 тыс. человек. Норма соблюдена. Инцидентов не зафиксировано», — рассказала журналистам представитель полиции Вильнюса Юлия Самороковская.

Отметим, с 13 августа правительство Литвы намерено запретить не прошедшим вакцинацию от нового заболевания пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, и обращаться за контактными услугами.