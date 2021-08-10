Омск, 10 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 387 случаев заражения коронавирусом, в том числе 303 пациента лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в региональном министерстве здравоохранения.

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За весь период пандемии в Омской области выявили 65 109 носителей коронавируса, выздоровели 47 272 человека. Число выздоровевших за сутки — 297 человек.

Напомним, 9 августа в регионе коронавирус выявили у 388 человек, выздоровели 156 пациентов.