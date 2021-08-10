Канберра, , 13:34 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о том, что единственный способ по-настоящему решить проблему изменения климата — это добиться технической революции со стороны крупнейших загрязнителей мира, сообщает The Epoch Times.

С таким заявлением он выступил, комментируя недавней доклад Межправительственной группы экспертов Организации Объединенных Наций по изменению климата (МГЭИК). Моррисон подчеркнул, что позиция Австралии «технологии, а не налоги» имеет решающее значение для решения проблемы глобальных выбросов.

«Отчет МГЭИК подтверждает мою фундаментальную веру в то, как справиться с этой глобальной проблемой», — подчеркнул глава австралийского правительства.

«Но мы не можем игнорировать тот факт, что на развивающиеся страны приходится две трети глобальных выбросов, и объемы этих выбросов растут», — добавил Моррисон. — Также очевидным фактом является и то, что выбросы Китая превышают совокупные выбросы ОЭСР».

В Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) входят 38 наиболее развитых стран мира, включая США, Канаду, Австралию, Великобританию и большую часть государств Европы.

«Наши выбросы снизились на 20% с 2005 года. Насколько нам известно, мы единственная страна, которая обеспечивает прозрачность отчетности по сокращению выбросов в каждом секторе, в каждом газе, каждый квартал», — указал Моррисон, подчеркнув, что налогообложение не является решением проблемы, поскольку многие развитые страны мира процветают на основе ископаемого топлива.

«Вот почему наш подход к решению этой проблемы — это технологии, а не налоги», — добавил он.