* запрещённая в России организация

Кабул, , 13:33 — REGNUM За прошедший сутки афганские военные ликвидировали на территории Афганистана свыше 360 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 10 августа сообщило министерство обороны страны.

Участники террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

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«361 террорист движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит и 145 получили ранения в результате операций сил обороны и безопасности Афганистана (ANDSF)», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Twitter.

Уточняется, что операции проводились в провинциях Нангархар, Кунар, Логар, Пактия, Пактика, Майдан-Вардак, Кандагар, Сари-Пуль, Гильменд, Кундуз и Баглан.

Так, в провинции Гильменд накануне, 9 августа, были уничтожены 76 террористов, включая трёх командиров. Ещё 30 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ранены.

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Как сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно активизировались после начала вывода США своих войск и войск союзников из Афганистана, военное присутствие которых в стране продолжалось почти два десятка лет. На сегодняшний день талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют более половины территории страны. К вечеру 9 августа представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате шести столиц афганских провинций.