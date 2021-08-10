Сеул, 10 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 433 768 человек. Об этом 10 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов, ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 10 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 21 371 194 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 41,6%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 10 505 003 человека, а препаратом Pfizer — 8 818 828 человек, препаратом Janssen — 1 129 771 человек, Moderna — 917 592 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 173 134 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 7 894 351 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1540 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 213 987.