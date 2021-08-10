Самара, 10 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. 449 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 80 939 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего в области констатировали смерть 2800 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 21 пациента была зафиксирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в области справились с вирусом 72 908 человек, в том числе 201 человек победили инфекцию в прошедшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 9 августа в Самарской области за сутки выявили 465 случаев заражения коронавирусом.