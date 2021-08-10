Москва, , 13:31 — REGNUM Российская военная база в Таджикистане получила новейшие образцы стрелкового вооружения, огнеметы повышенной дальности, а также ПЗРК «Верба». Об этом 10 августа сообщили в Минобороны РФ.

«На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» и пистолеты Ярыгина», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что поступившее оружие применили российские военнослужащие на учениях, состоявшихся с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане, расположенном в 20 километрах от границы с Афганистаном, 1 — августа завершился основной этап совместного российско-таджикско-узбекского учения.

Учения проводились на фоне обострения обстановки в Афганистане и соответствующей угрозы со стороны террористических групп для приграничных стран Центральноазиатского региона.

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