Москва, , 13:30 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко недоволен частью настроений в России по поводу интеграции РФ и Белоруссии. Об этом 10 августа заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин на телеканале «Россия 24».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самый главный посыл, который сделал глава государства — в том, что те силы в Российской Федерации, которые пытаются продвинуть тему включения Белоруссии в состав Белоруссии тем самым негативно влияют на белорусско-российские отношения и негативно влияют на процессы интеграции. Это фактически пятая колонна», — заявил Авдонин.

В ходе «Большого разговора» 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва и Минск отказались от 31-й «дорожной карты» по политической интеграции по инициативе президента России Владимира Путина.

Лукашенко, в частности, заявил, что он и Путин её «сразу же выбросили», поскольку она имела политический подтекст, и это было сделано именно по предложению Владимира Владимировича в связи с невозможностью её решения.