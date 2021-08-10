Москва, 10 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2021 объём поступлений налогов составил 12,816 трлн рублей, сообщил 10 августа глава ФНС Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Сборщики налогов

«Мы наблюдаем рост консолидированного бюджета более чем на 29%», — сказал он.

Егоров уточнил, что рост в денежном выражении составил 2,9 трлн рублей. При этом по сравнению с 2019 годом также наблюдается рост — более 15% или 1,678 трлн рублей.

При этом без инфляции общий рост поступлений увеличился на 14%, рассказал глава ФНС.