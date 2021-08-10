Тбилиси, 10 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Грузии рассматривают вариант введения обязательной вакцинации от COVID-19 для определенных категорий населения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом 10 августа на брифинге заявила глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

Facebook.com /mohgovge Екатерина Тикарадзе

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"Может наступить момент, когда вакцинация для представителей определенных сегментов, как в других странах, будет и у нас внедрена в практику», — сказала министр.

Она выразила надежду, что этих мер в Грузии получится избежать. Ранее Тикарадзе заявила, что в минздраве не намерены заставлять врачей прививаться от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Грузии сообщили о 5697 выявленных носителей коронавируса за последние сутки. Это — абсолютный «рекорд» для страны за всё время пандемии.