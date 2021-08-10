Москва, 10 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. 31-я «дорожная карта» по интеграции России и Белоруссии не нашла понимания в Минске. Об этом 10 августа заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Чётко было определено, что для белорусов важна именно суверенность и независимость республики. Исходя из этого ключевого посыла дальше строилось обсуждение интеграции, стали подниматься те переговорные позиции, которые были достигнуты главами двух государств, в частности, по этим интеграционным картам», — заявил Авдонин.

По его словам, в данной части предлагалось создание «неких надгосударственных структур, которые бы управляли двумя государствами».

«Так как это было за рамками понимания белорусов, эта карта была исключена и тем самым дальше вопрос стал продвигаться по части интеграции», — указал он.

«На конференции была как раз определена та позиция, которая не раз озвучивалась уже в ходе других встреч в части того, что это интеграция двух суверенных государств. Сейчас в международных отношениях есть иные структуры и формы, которые бы позволяли двум государствам объединяться и одновременно сохранять суверенитет», — пояснил Авдонин.

В ходе «Большого разговора» 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва и Минск отказались от 31-й «дорожной карты» по политической интеграции по инициативе президента России Владимира Путина.

Лукашенко, в частности, заявил, что он и Путин её «сразу же выбросили», поскольку она имела политический подтекст, и это было сделано именно по предложению Владимира Владимировича в связи с невозможностью её решения.