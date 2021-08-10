Саратов, 10 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Саратове 10 августа загорелось недавно отреставрированное здание цирка. В центр города по сигналу бедствия съехались пожарные машины.

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«Сигнал поступил в 13:53. Загорание купола. На место выехали 13 единиц техники. Пожарно-спасительные подразделения выехали к месту по вызову №3», — цитирует ГУ МЧС России по региону «Взгляд-инфо».

Причины пожара устанавливаются.

ИА REGNUM напоминает, с 10 по 16 августа в большинстве райнов Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

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