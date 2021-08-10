Белград, , 13:47 — REGNUM Признание сепаратистского Косово со стороны Израиля разочаровало граждан и руководство Сербии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 10 августа в телефонном разговоре с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Александр Вучич Predsednik.rs

Тем не менее, подчеркнул сербский лидер, официальный Белград хотел бы сотрудничать с новым израильским руководством и поднять сербско-израильские отношения на новый уровень.

«Мы считаем важным, чтобы Сербия и Израиль сотрудничали и внесли свой вклад в мирное решение всех споров, конфликтов и отрытых вопросов», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Вучич сказал, что сербское руководство ожидает, что Израиль поддержит продление диалога Белграда и Приштины, так как это «единственный способ для решения чувствительного для Сербии вопроса Косово и Метохии».

Напомним, что в сентябре 2020 года в Вашингтоне Белград и Приштина подписали соглашение, в соответствии с которым Израиль признает независимость Косово, а Сербия перенесет до конца июня 2021 года свое посольство в Израиле из Тель-Авива и Иерусалим. Израиль ранее признал независимость Косово. Тем не менее, Белград все еще не переместил свое дипломатическое представительство в Иерусалим.