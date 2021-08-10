Иркутск, 10 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Подготовка к отопительному периоду 2021−2022 годов в Иркутской области идёт в соответствии с графиком. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Отопительный сезон

Известно, что по данным на начало августа, полностью готово к отопительному периоду 26,7 млн квадратных метров жилого фонда, или более 63%.

По сообщению министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области, всего на подготовку к отопительному сезону планируется направить из всех источников более 5 млрд рублей, в том числе на приобретение и доставку топлива — более 2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году отопительный сезон в Приангарье стартовал в середине сентября. В Иркутске запуск тепла осуществляли поэтапно: сначала — социальные учреждения, затем — многоквартирные дома.

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