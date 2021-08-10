Ярославль, 10 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В вузах Ярославля пока не планируется переводить непривитых студентов на дистанционное обучение. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник М. Богдановичу около ЯрГУ им. Демидова

9 августа ряд федеральных СМИ сообщил о том, что Минобрнауки РФ выпустило рекомендации по организации обучения в вузах в период пандемии. В том числе эти рекомендации предлагают перевести непривитых от коронавируса студентов на дистанционное обучение. Публикации вызвали широкий резонанс как среди населения, так и в высших органах власти.

В Минобрнауки РФ корреспонденту ИА REGNUM сообщили о том, что на самом деле документа в открытом доступе нет, поскольку это только рекомендации, а решение о переводе студентов на удалёнку принимает ректор каждого вуза самостоятельно.

В университетах Ярославля к ситуации относятся достаточно спокойно. В Ярославском государственном педагогическим университете им. К.Д. Ушинского сообщили, что поскольку официальный документ не опубликован, то и комментировать суждения из СМИ без документов не имеет смысла.

В Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что пока решения по непривитым студентам ещё не принято.

В Ярославском государственном техническом университете заявили, что переводить непривитых студентов на дистант пока точно не будут.

«ЯГТУ рекомендовал студентам университета привиться против новой коронавирусной инфекции вакцинами, прошедшими регистрацию в установленной форме на территории России. В настоящее время университет не рассматривает возможности перевода непривитых студентов на удаленное обучение. Детальная информация по организации обучения будет опубликована на сайте вуза в конце августа», — рассказали в пресс-службе ЯГТУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер деятельности, в том числе и образования. Однако студенты в этот список не попали.