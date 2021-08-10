Саранск, 10 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна ИВЛ

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Скончались мужчины 1956 года рождения. Они были госпитализированы с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», которая осложнялась внегоспитальной двусторонней вирусной и полисегментарной пневмонией. Также умершие страдали тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 429 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 августа в регионе выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 565 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2629 человек.

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