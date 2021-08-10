Чебоксары, 10 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Чувашии подвели итоги первых торгов по продаже имущества двух крупных предприятий: ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» (ЧАЗ) и ООО «Чебоксарский завод промышленного литья» («Промтрактор-промлит»). Имущество «агрегатки» оценили в 3,56 млрд рублей, «Промтрактор-промлита» — в 2,667 млрд рублей. В обоих случаях торги признаны несостоявшимися, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Иван Шилов ИА REGNUM Завод

Имущество ЧАЗа выставлялось на открытые торги с начальной ценой лота в 3 562 374 567 рублей 25 копеек. Начальная цена имущества «Промтрактор-Промлита» (как не залоговое, так и являющееся предметом залога) составила 2 677 597 340 рублей 15 копеек. Оба лота не облагаются НДС.

«В связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни одного участника, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися», — говорится в документах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» Арбитражный суд Чувашии признал банкротом ноябре 2019 года. ООО «Чебоксарский завод промышленного литья» признано несостоятельным (банкротом) в июне 2020 года решением Арбитражного суда Чувашии.