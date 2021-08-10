Краснодар, 10 августа, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Житель Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника ДПС, сообщили 10 августа в пресс-службе СКР. Расследование инцидента находилось на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Усач Тимофей ИА Красная Весна В суде

По данным следствия, полицейскими на улице был обнаружен молодой человек — он в состоянии алкогольного опьянения находился на проезжей части дороги. Полицейские попросили его покинуть проезжую часть и пройти к служебному автомобилю для составления протокола. Однако мужчина отказался, применил к сотруднику ДПС физическую силу, перекинув его через бедро, а затем скрылся.

Полицейскому был причинен легкий вред здоровью. Фигуранта дела также быстро установили и задержали. Вину мужчина признал в полном объеме, он находится под арестом. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.