Москва, 10 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Система дистанционного электронного голосования в Москве приобрела ряд новых функциональных возможностей. Об этом 10 августа сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

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Так, в системе появилась функция «Отложенное решение». Если во время голосования перестал работать интернет или завис компьютер, можно вернуться к бюллетеню и заново его отправить — система учтет только ваш последний выбор.

Кроме того, разработчики создали голосовой помощник и изменили дизайн бюллетеня, чтобы пожилым людям было удобнее проголосовать.

«Я убеждён, что у электронного голосования много плюсов. По мере увеличения численности населения, повышения его мобильности многие избиратели фактически отсутствуют дома в день голосования», — заявил Шапошников.