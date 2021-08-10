Москва, 10 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Японская компания Toyota представила в России версию внедорожника Land Cruiser 300, оснащенную новым дизельным двигателем. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Toyota Toyota Land Cruiser 300

Новый дизельный мотор был специально создан для Land Cruiser 300, который построен на новой рамной «тележке» GA-F.

Прием заказов на новинку начался 10 августа 2021 года. Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 нового поколения получил турбодизельный двигатель, который отличается легкостью и компактностью, а также передовыми техническими решениями и впечатляющими характеристиками.

Мотор выполнен в V-образной компоновке и имеет объём 3346 куб. см. Мощность агрегата составляет 299 л. с. при крутящем моменте в 700 Нм.

С 0 до 100 км/ч модель Land Cruiser 300, оснащенная новым двигателем, разгоняется всего за 6,9 с. При этом на 100 км расходуется 8,9 л.

Напомним, представленный на российском авторынке в июне 2021 года Land Cruiser 300 нового поколения получил бензиновый шестицилиндровый мотор с двойным турбонаддувом на 3,5 л мощностью 415 «лошадей» и 650 Нм.

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