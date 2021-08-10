Пермь, 10 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Пермский край поступило ещё 6 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщает краевой минздрав.

Личная страница Михаила Охлопкова в Vk Вакцина «Спутник Лайт»

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В ближайшее время эту партию распределят по организациям, участвующим в иммунизации граждан.

С начала вакцинации регион получил уже 675 401 комплект вакцин. В основном это «Спутник V» — 581 643 дозы.