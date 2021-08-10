Прикамье получило ещё 6 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»
Пермь, 10 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Пермский край поступило ещё 6 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщает краевой минздрав.
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Вакцина «Спутник Лайт»
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В ближайшее время эту партию распределят по организациям, участвующим в иммунизации граждан.
С начала вакцинации регион получил уже 675 401 комплект вакцин. В основном это «Спутник V» — 581 643 дозы.