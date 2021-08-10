Хакасия, 8 августа, 2006, 09:30 — ИА Регнум. В Хакасии продолжается голодовка шахтёров. Как сообщает радио "Абакан", голодовка горняков, вероятно, продолжится, пока не определится собственник предприятия, ответственный за выплату зарплаты. Почти все участники акции - рабочие, попадающие под сокращение. Им не выплачена зарплата за последний месяц и выходное пособие.

В суде до сих пор оспариваются права собственности на шахту между двумя юридическими лицами - "Енисейуглем" и "Юналом". Арбитражный суд Хакасии накануне признал законными права "Енисейугля" на шахту, но постановление не вынес, ссылаясь на отсутствие в материалах дела некоторых документов. В судебном заседании объявлен перерыв до 10 августа.

Число участников голодовки на "Енисейской" сейчас увеличилось до 23, причем в одном помещении с участниками акции протеста находятся дети. Один из голодающих Михаил Окатов сообщил, что к акции присоединились 2 женщины со своими детьми. По словам самих женщин, детей нечем кормить дома, поэтому они привели детей с собой на шахту. Голодовка продолжается с 1 августа.