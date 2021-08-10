Киев, , 13:24 — REGNUM Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по разоблачению одной из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога, родного города президента страны Владимира Зеленского.

СБУ Ssu.gov.ua

Об этом пресс-служба ведомства сообщила сегодня, 10 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

СБУ также сообщает о задержании криминального авторитета, который возглавлял группу и уже более 10 лет известен в криминальных кругах как «смотрящий» за городом. Силовики задержали главаря и четырех активных членов преступной группировки во время получения $40 тысяч, которые передал один из местных бизнесменов в обмен на собственный покой.

В сообщении спецслужбы говорится, что по предварительным данным следствия, злоумышленники «специализировались» на «крышевании» бизнеса, сборе «общака» и вымогательстве несуществующих долгов. В случае отказа «должников» платить по «обязательствам» к ним применялась тактика запугивания.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников изъяты крупные суммы денег, вероятно, полученные преступным путем, огнестрельное оружие, паспорта иностранных государств, в том числе РФ.

ИА REGNUM напоминает, что 5 августа СБУ ликвидировала крупную банду, которая облагала «данью» местных бизнесменов в Харьковской области Украины. Среди бандитов с опытом ведения боевых действий оказались представители радикальной патриотической партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).