Смоленск, 10 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Идея создания научно-промышленных центров конструктивная, однако их необязательно строить в «чистом поле» — гораздо важнее вдохнуть жизнь в уже существующие города. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента, начальник управления по научной работе ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» Нина Розанова, комментируя заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о необходимости строительства новых научно-промышленных центров в Сибири.

Premier.gov.ru Сергей Шойгу

«Безусловно, идея создания новых научно-промышленных центров конструктивна уже сама по себе. И для их создания Сибирь, конечно, обладает мощной ресурсной базой. Однако, помимо очевидных плюсов, не следует забывать и о возможных рисках. Представляется, что наиболее значимый из них — концентрация HiPo, а особенно «молодых мозгов» в регионе, где уже есть для этого все условия, в ущерб их более равномерному распределению по стране. А это только усилит и без того существенный разрыв, дисбаланс в развитии регионов», — считает Нина Розанова.

«Может быть, более целесообразно создать подобные точки роста в тех субъектах РФ, которым явно не хватает дополнительного импульса для успешного движения вперёд? И не обязательно для этого выходить в «чистое поле». У нас достаточно исторических центров, вполне способных к рывку при наличии дополнительных вложений и соответствующих административных решений. Например, город Гагарин в Смоленской области в год юбилея первого полёта человека в космос фактически оказался «за бортом» знаменательного события. А это ведь родина Юрия Алексеевича, и почему бы здесь не создать крупный научный и культурный центр, достойный имени первого космонавта? Новые центры — это очень хорошо, а с точки зрения здоровых политических амбиций, строить новое, безусловно, лучше. Вдохнуть новую жизнь в территории, которые либо утратили, либо ещё не обрели себя, посложнее будет…» — говорит эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об идее построить в Сибири три-пять новых крупных городов, которые стали бы научно-промышленными центрами.