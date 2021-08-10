Москва, 10 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Москве станция метро «Кунцевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) находится в высокой степени готовности, сообщает 10 августа пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Метро

«На станции «Кунцевская» западного участка БКЛ практически завершено устройство основных конструкций, их готовность оценивается в 98%, ведутся архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны», — рассказал вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв, его слова приводятся в информации.

Заместитель мэра напомнил, что новая станция будет иметь переходы к двум другим станциям подземки — Филёвской и Арбатско-Покровской линий, а также будет интегрирована с платформой МЦД-1.

Уточняется, что общая готовность западного участка БКЛ, по данным АО «Мосинжпроект», оценивается в 92%.