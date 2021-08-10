Пусан, Южная Корея, 10 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В южнокорейском городе Пусан введён четвёртый, самый строгий уровень социального дистанцирования. Об этом 10 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

LWYang Пусан

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Четвертый уровень предусматривает запрет на личные встречи с участием более четырёх человек до 18:00 и более двух человек после 18:00, а также закрытие пляжей. Предприятия общественного питания закрываются после 22:00, запрещается проведения митингов и других массовых акций. Посещаемость религиозных и культурных объектов ограничена, а спортивные соревнования проходят без зрителей.

Известно, что повышение уровня социального дистанцирования связано с ростом заболеваемости COVID-19.

7 августа в Пусане выявили 171 новый случай заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии. 9 августа в городе выявили 105 случаев заражения.

Напомним, что с 12 июля в столичном регионе страны действует самый строгий уровень социального дистанцирования.