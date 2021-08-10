Красноярск, 10 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 27 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 4683 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлен 95 671 носитель коронавируса, выздоровели 81 465 человек.